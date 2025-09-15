°
15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Ciclo de Conciertos de Piano

Conciertos de piano en la sala “Mallagray”

La primera entrega fue de la mano de la profesora Verónica Saldaño. Organiza la Escuela de Música.

Lunes, 15 de septiembre de 2025 00:00
PROTAGONISTAS | ALUMNOS DE VERÓNICA SALDAÑO.

El martes pasado se concretó el primer encuentro del Ciclo de Conciertos de Piano, que organiza la Escuela Superior de Música, en la sala "Mallagray" de los altos del Teatro Mitre.

Se trata de un ciclo de conciertos, donde se lucen los alumnos de la institución, presentados por cada uno de los profesores de piano, en cada una de las semanas.

El martes pasado estuvo a cargo de la profesora y concertista Verónica Saldaño, quien presentó a los alumnos Eduardo Luna, Isis Ingrid Quispe, Alma Luz Ibáñez, Luciano Ezequiel López, Luna Doriana Mamaní, Antonella Haideé Luna, Santino Narváez, Noelia Josefina Julián, Marcos Choque, Lían Galián, Gloria del Valle Carrizo, Rocío Condorí, Zaida Marisol Zuñiga, Alexander Noe Jurado y Emanuel Alfredo Piñero.

Con este ciclo de conciertos la Escuela Superior de Música se propone fomentar la participación activa en otro contexto musical y cultural para fortalecer el aprendizaje crítico y enriquecer experiencias de aprendizajes y habilidades en el instrumento mediante la selección de un amplio repertorio musical de diferentes estilos musicales.

También se pretende acercar al público a deleitarse de este hermoso instrumento musical.

En el cierre de este concierto se interpretó la obra "Pucareñito soy", composición de la profesora Saldaño y estudiantes invitados de 3° C y D de la Escuela N°255 Pucarita.

 

