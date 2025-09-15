°
15 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Barrio San Francisco de Álava

Celebración en Señor de la Cruz

Gran cantidad de familias participó de la procesión y la santa misa.

Lunes, 15 de septiembre de 2025 00:00
MISA CENTRAL | PRESIDIDA POR EL PÁRROCO RUBÉN TOCONÁS EN LA CAPILLA SEÑOR DE LA CRUZ.

Con gran participación y entusiasmo la comunidad de la capilla Señor de la Cruz, que forma parte de la parroquia San Pedro y San Pablo, celebró ayer sus fiestas patronales. La procesión, portando al crucificado, recorrió las calles del barrio San Francisco de Álava y luego el párroco Rubén Toconás celebró la santa misa.

La expresión bíblica "No hay amor más grande que dar la vida por los amigos" Jn 15,13 acompañó los festejos, incluida la novena donde se rezó por todas las intenciones y la apertura de la Puerta Santa del templo localizado entre Oscar Orías y Santa Victoria que se efectuó el 4 de septiembre.

En la víspera también hubo color y alegría en los fieles devotos del Señor de Quillacas que lo agasajaron con bailes en distintos puntos de la provincia.

Procesión del Milagro

La Basílica San Francisco invitó a los jujeños a participar de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro que partirá con las imágenes hoy, a las 18, desde Belgrano y Lavalle. Se realizará el Pacto de Fidelidad en el atrio y se cantará el Himno Nacional Argentino, para luego participar de la santa misa.

En Libertador la procesión partirá a las 18 y a las 20 santa misa.

 

