°
14 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El tiempo en Jujuy
El papa León XIV
Cánelo Álvarez
Vaticano
Hijos
Córdoba
boxeo
Santa Fe
Karol G
Onda estudiantil
El tiempo en Jujuy
El papa León XIV
Cánelo Álvarez
Vaticano
Hijos
Córdoba
boxeo
Santa Fe
Karol G
Onda estudiantil

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Vaticano

El papa León XIV celebra su cumpleaños 70°

Este 14 de septiembre, el papa León XIV cumple 70 años y como parte de la celebración encabezó el rezo del Ángelus y una conmemoración de los mártires del siglo XXI en la basílica San Pablo Extramuros.

Domingo, 14 de septiembre de 2025 09:52

Desde todos los continentes llegan mensajes y muestras de afecto al Pontífice con motivo de su septuagésimo cumpleaños. 

Miles de fieles acudieron este domingo a la plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al papa León XIV, que este domingo cumplió 70 años.

"Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy", dijo sonriendo al final de la tradicional oración del Ángelus de los domingos.

"Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración", añadió el pontífice, aplaudiendo a la multitud.

El Vaticano no ha previsto ningún evento oficial para festejar el cumpleaños del papa, que este domingo presidirá una misa para los mártires del siglo XXI.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD