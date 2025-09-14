Palermo fue el mejor

Sportivo Palermo volvió a coronarse campeón de la Copa Jujuy Energía Viva, en fútbol femenino, al golear ayer a Atlético El Carmen, el defensor vigente del título. Ganó por 4 a 1 y mostró autoridad de principio a fin.

Las "canarias" parecen haber superado del todo la ida del entrenador Claudio De Los Ríos, quien fue clave en un lustro lleno de festejos a nivel local, regional y nacional, recordando que la temporada pasada -en un hecho histórico- representaron al Norte en la Copa Federal de AFA.

Ahora ,después de superar diferentes instancias, y en simultáneo consagrarse en el Apertura, el equipo del barrio 12 de Octubre se presentaba en el "23 de Agosto" con la firme intención de gritar nuevamente.

En los primeros minutos, Palermo no encontró el rumbo. Recién a los 20', Astorga probó desde un costado sin mayor peligro. Un rato más tarde, Herrera cabeceó apenas desviado. Pero precisamente la lateral ejecutó cruzado un tiro libre y por detrás de todas apareció Villca para definir fuerte. El gol era justo, pero en la acción siguiente la fortuna le guiñó un ojo a Palermo cuando Soza en su afán de despejar, metió el balón contra su valla.

El dos a cero fue un golpe del cual Atlético jamás pudo recuperarse. En el complemento adelantó las líneas, pero la ingresada Galian metió dos tantos más y el descuento de Barrios sólo quedará para las estadísticas una gran final que consagró a Palermo otra vez.