Emprendedoras continúan fomentando el trabajo en red

La comuna capitalina realizó la 8° edición del programa "Te Conecto", iniciativa que, además de reunir a más de veinte mujeres emprendedoras de la ciudad con el objetivo de fomentar el trabajo en red, continúa consolidándose como un espacio de intercambio y de construcción de relaciones clave para el desarrollo de proyectos económicos y empresariales.

El Club de Emprendedores fue escenario del nuevo encuentro que reunió a numerosas emprendedoras, quienes se enriquecieron con las experiencias de tres referentes del arte local, como Marili Vera, Mavi Habil y Malu Habil. La propuesta fue destacada por las autoridades, tanto del Club de Emprendedores, como de la Secretaría de Planificación y Ambiente del municipio, quienes valoraron el acompañamiento y la voluntad de trabajo de las asistentes que compartieron experiencias relacionadas al arte, y su vinculación con la sostenibilidad ambiental.

En torno a los ejes sobre los que giró el encuentro, la titular de la mencionada secretaría, Adriana Díaz, explicó: "En esta edición lo importante de la generación de redes tiene que ver con el arte y cómo generar emprendimientos relacionados con el arte, cómo se pueden producir y generar ingresos".

Además de destacar las experiencias compartidas por las expositoras invitadas, la funcionaria precisó que "también tratamos temáticas relacionadas al cambio climático y cómo se pueden hilar algunas temáticas ambientales a los emprendimientos".

Atenta a los temas abordados durante el octavo encuentro, y el éxito acumulado hasta la fecha en el marco de los "Te Conecto", afirmó que "este espacio es solicitado para poder tener temáticas para trabajar, y hablar con los emprendedores nos parece muy importante".

Con igual criterio, el director del Club Emprendedores, Gastón Aguilera, recordó que los ejes que sustentan los diferentes encuentros se orientan a generar y potenciar el trabajo en red, o networking, que resulta fundamental para el desarrollo de emprendimientos económicos. Por ello, valoró que en cada evento las emprendedoras, "pueden venir, sentirse contenidas y ser parte de una red donde los emprendedores se apoyan entre si".