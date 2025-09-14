°
14 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PERICO
Municipalidad capitalina
Liga Jujeña
“Té Conecto”
Artes Marciales
Turismo en Jujuy
Onda Estudiantil 2025
básquet
Paseo de la Plantas
Jadar 2025
PERICO
Municipalidad capitalina
Liga Jujeña
“Té Conecto”
Artes Marciales
Turismo en Jujuy
Onda Estudiantil 2025
básquet
Paseo de la Plantas
Jadar 2025

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
“Te Conecto”

Emprendedoras continúan fomentando el trabajo en red

El último encuentro fue un espacio de enriquecimiento con experiencias relacionadas al arte.

Domingo, 14 de septiembre de 2025 00:00
ENCUENTRO | LA OCTAVA REUNIÓN TUVO UNA IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE EMPRENDEDORAS.

La comuna capitalina realizó la 8° edición del programa "Te Conecto", iniciativa que, además de reunir a más de veinte mujeres emprendedoras de la ciudad con el objetivo de fomentar el trabajo en red, continúa consolidándose como un espacio de intercambio y de construcción de relaciones clave para el desarrollo de proyectos económicos y empresariales.

El Club de Emprendedores fue escenario del nuevo encuentro que reunió a numerosas emprendedoras, quienes se enriquecieron con las experiencias de tres referentes del arte local, como Marili Vera, Mavi Habil y Malu Habil. La propuesta fue destacada por las autoridades, tanto del Club de Emprendedores, como de la Secretaría de Planificación y Ambiente del municipio, quienes valoraron el acompañamiento y la voluntad de trabajo de las asistentes que compartieron experiencias relacionadas al arte, y su vinculación con la sostenibilidad ambiental.

En torno a los ejes sobre los que giró el encuentro, la titular de la mencionada secretaría, Adriana Díaz, explicó: "En esta edición lo importante de la generación de redes tiene que ver con el arte y cómo generar emprendimientos relacionados con el arte, cómo se pueden producir y generar ingresos".

Además de destacar las experiencias compartidas por las expositoras invitadas, la funcionaria precisó que "también tratamos temáticas relacionadas al cambio climático y cómo se pueden hilar algunas temáticas ambientales a los emprendimientos".

Atenta a los temas abordados durante el octavo encuentro, y el éxito acumulado hasta la fecha en el marco de los "Te Conecto", afirmó que "este espacio es solicitado para poder tener temáticas para trabajar, y hablar con los emprendedores nos parece muy importante".

Con igual criterio, el director del Club Emprendedores, Gastón Aguilera, recordó que los ejes que sustentan los diferentes encuentros se orientan a generar y potenciar el trabajo en red, o networking, que resulta fundamental para el desarrollo de emprendimientos económicos. Por ello, valoró que en cada evento las emprendedoras, "pueden venir, sentirse contenidas y ser parte de una red donde los emprendedores se apoyan entre si".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD