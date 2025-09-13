Sábado con cielo parcialmente nublado

Llegó el fin de semana y con él, el inicio de la Fiesta Nacional de los Estudiantes con la gran pintada estudiantil que se realizara esta mañana en Ciudad Cultural.

El organismo nacional anticipa para hoy cielo parcialmente nublado con máxima de 29 grados y probabilidades de tormentas aisladas para la noche.

En la zona de los valles y el ramal la temperatura máxima llegaría a los 31 grados.

En Humahuaca también se anticipa cielo parcialmente nublado con 40% de probabilidades de precipitaciones para la noche de hoy.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca la máxima rondara en los 22 grados con probabilidades de tormentas aisladas por la noche.