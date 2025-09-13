Milena Saez Santillán es la nueva embajadora del departamento San Pedro

San Pedro (corresponsal) En una noche mágica, colmada de entusiasmo y algarabía los estudiantes de San Pedro de Jujuy coronaron a Milena Saez Santillan del Colegio Los Olivos como la nueva embajadora del departamento San Pedro por el año 2025 en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La elección se desarrolló en las instalaciones de Sociedad de Tiro y Gimnasia, con la participación de cientos de estudiantes del ramal jujeño, familiares y amigos de las hermosas 20 candidatas.

El imponente escenario, diseñado y construido por personal del municipio local, fue el condimento especial para tan esperado evento. La apertura de la noche estuvo a cargo de Elephant Club, un reconocido grupo de danzas urbanas sampedreño, dirigido por el profesor Juanma Boutunet.

Otro de los momentos emotivos de la noche fue protagonizado por Mirko Tellez, estudiante de la escuela de Comercio Dorctor Jose Ingenieros, ganador del Jujuy Canta de las promociones 2025 interpretando una canción dedicada a los estudiantes, acompañado por la embajadora 2024 Angelina De Luca.

Las 20 candidatas junto con las mascotas de los colegios secundarios del departamento protagonizaron un entretenido número de baile.

Además del permanente aliento de las hinchadas y el aplauso de los presentes, las jóvenes candidatas recibieron obsequios de los directivos de sus instituciones educativas.

La noche también tuvo su momento dedicado a la cumbia jujeña, con la actuación especial del grupo La Kostumbre.

Para destacar el trabajo de los conductores del evento, en la primera parte, a cargo de Macarena Orquera y Franco Guzman. El momento de la proclamación contó con la presencia de los locutores Carina Manzano y Leandro Balduin. Este último fue reconocido por sus 25 años de trayectoria en la conducción de elecciones de reina del departamento San Pedro.

Pasada la medianoche y tras la deliberación del jurado, se conocieron los primeros nombres. Segunda dama de Honor Anahi Gisela Ruiz de la Comercial 7, primera dama de honor Bianca Carello del Colegio San Agustin. Segunda princesa Azul Naomi Zerpa del Colegio 60 y primera princesa Mia Morena Tejeda de la escuela Normal.

La máxima emoción de esta velada se vivió cuando Milena Saez Santillan del Colegio Los Olivos fue consagrada como la nueva embajadora de los estudiantes del departamento San Pedro por este año 2025.

De esta manera, la perla del ramal ya tiene su flamante embajadora. A partir de ahora el aliento de todo el departamento está con Mia, a quien acompañarán en la elección provincial de los estudiantes.

Estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales, concejales, funcionarios de educación, directivos, invitados especiales y público en general. Gran trabajo de todas las áreas del municipio sampedreño en la organización del evento, con la colaboración del Club Sociedad de Tiro y Gimnasia y otras instituciones del medio.