El enojo de L-Gante con Wanda Nara: “Me ofreció una Ferrari para casarnos”

En el mismo día que Wanda Nara presentó a su nuevo novio, su entrenador Martín Migueles, L-Gante expresó su malestar hacia la conductora de MasterChef Celebrity luego de que ella en su entrevista con Grego Rosello aseguró que él le había ofrecido casamiento.

La expareja de Mauro Icardi le habría ofrecido una Ferrari a cambio de casarse, afirmó el cumbiero y esto lo ofendió profundamente. “La verdad, yo logré llegar a tener una relación súper con ella. Se habló de hijos, de casamiento, de todo y aún así no lo podía creer”, aseguró el músico en una entrevista con Caras TV.

“El casamiento lo pensamos, lo hablamos y me tiró un par de tips. Es más, ella estuvo haciendo unas entrevistas estos días, tiró cosas, pero porque está en modo guerrillera conmigo. Viste que no nos hablamos hace un par de fechas y a ella le encanta tirar bombas que traccionen”, se despachó. “Me dijo, ‘nosotros somos una repareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’“, aseveró.

“¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal diría que sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que yo no me dejo llevar por lo que toca fácil”, se sinceró Elián Valenzuela, mientras aseguraba que estaba distanciado con la influencer y que creía que sus declaraciones eran parte del momento de frialdad en el que estaban.

“No me gustó que me quiera convencer de esa manera. Quizás si me decía, por todo lo que recorrimos y por todo el tiempo que llevamos y porque ya estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien, sin Ferrari, sin nada, quizás hubiera pensado ir para adelante”, afirmó el intérprete de “Yo soy tu maestro” y “Llora como un arrepentido”.

“Hay algo que me molestó hasta el día de hoy y fue el hecho de que siempre lo veo como una molestia a la hora de respirar de su expareja. Hasta que en un momento dije ‘mejor ni me meto’, porque me estoy metiendo en un embole que me quita el enfoque de lo mío y yo todavía no soy tan millonario como ellos, para andar perdiendo el tiempo”, continuó.

A la distancia, relativizó algunos dichos amenazantes de Icardi. “Solo hoy me río de eso y es más, soy hombre, quizá en algunas cosas coincido en lo que vivió. Lo mejor y lo más sincero siempre que pienso es desearle lo mejor a él, a Wanda, a la pareja de él. Le sacamos jugo a todo lo que generamos juntos. Ella me sacó jugo, y yo a ella también”, lanzó, risueño.

Las declaraciones que no le cayeron bien al cumbiero fueron las que Wanda dio en Ferné con Grego (Telefe). “Estoy haciendo mucha terapia y me pasó que el día que lo dejo a Maxi... Estoy hablando un montón de Maxi, y me va a poner un bozal legal en cualquier momento, pero tengo buena onda. El día que le dejo a Maxi me dijo: ‘Busquemos la nena’”, rememoró.

“El día que llamo el 911 y pasa todo lo que pasa con Mauro, él me decía: ‘Busquemos el varón’”, aseguró, sobre el hecho que desató una ola de denuncias cruzadas y que duró 10 horas entre ambulancias, policías, abogados y funcionarios judiciales.

“Me pasó que la última vez que hablé con Elián me dijo: ‘Quiero casarme con vos’”, relató. “Entonces, a mí lo que me pasa es que después como que me quedo pensando. Digo: ‘¿Qué hubiera pasado si hubiera seguido’. Porque es muy fuerte. Vos decís: ‘Me voy’, y de repente te proponen volver a empezar. Me pasó en esas tres relaciones eso", analizó.