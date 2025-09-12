Turista herido al derrapar con su moto en el Abra de Zenta

Un turista oriundo de la provincia de Buenos Aires derrapó con su moto mientras se desplazaba por la ruta provincial N° 71, en la zona del Abra de Zenta. Fue auxiliado por el personal del Same y trasladado al hospital "Manuel Belgrano" de la localidad de Humahuaca.

El incidente vial fue advertido días pasados, cuando por la tarde un conductor llegó hasta el destacamento policial de la localidad de Palca de Aparzo para alertar acerca de un motociclista herido en una pierna que se encontraba en la ruta 71. Se trata del trazado de montaña que lleva a las localidades de Santa Ana y Caspalá, entre otras.

Fue entonces que una comisión se dirigió al lugar del siniestro, en donde se encontraba el lesionado, un hombre de 58 años oriundo de la ciudad bonaerense de Mar del Plata junto a su moto, una BMW de 800 cc. de cilindrada.

Por esa razón, el agente que llegó hasta el lugar se entrevistó con el lesionado, quien le dijo que estaba viajando con destino final a la localidad de Santa Ana, del departamento Valle Grande. Además, afirmó haberse perdido en el camino y que después derrapó con su motocicleta y golpeó de manera muy fuerte su pierna izquierda contra el camino enripiado.

Tras esto, el efectivo se comunicó con el Same, que de inmediato arribó con una ambulancia desde la ciudad de Humahuaca. Una vez en el lugar, alrededor de las 19.40 los profesionales médicos le realizaron las primeras curaciones al motociclista y luego lo trasladaron al hospital "Manuel Belgrano", de la mencionada localidad.

Finalmente, el turista herido fue ingresado al nosocomio humahuaqueño y permaneció internado en observación, fuera de peligro.