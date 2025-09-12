Fue descubierto robando en una casa y lo detuvieron

Un hombre protagonizó un lamentable hecho en la ciudad de Palpalá, donde intentó ingresar a un domicilio con un arma blanca, escapó al ser descubierto por la propietaria del lugar y fue detenido tras una persecución.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 23.20 sobre un tramo de la avenida San Pablo del barrio La Merced de la mencionada ciudad siderúrgica.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 39 años, armado con un cuchillo, intentó ingresar a un domicilio, pero al ser descubierto por la propietaria emprendió la fuga.

Una comisión de efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Unidad Regional 8 que recorría el sector, fue alertado por la damnificada, una mujer de 32 años, quien relató lo sucedido y aportó las características del inculpado.

Los efectivos realizaron un patrullaje que concluyó en la intersección de la avenida San Pablo y la calle San José, donde localizaron al irascible sujeto y tras una breve persecución lo detuvieron.

Además, al protagonista se le incautó un arma blanca al ser sometido a una requisa y posteriormente fue trasladado a la Seccional 43°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

Por su parte, la damnificada también se dirigió a la dependencia y radicó la correspondiente denuncia.

Finalmente las actuaciones completarías quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 43°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio público de la Acusación.