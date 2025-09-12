°
Ciencia

Centro de Observación Astronómica en Susques

Instituciones nacionales, provinciales y locales trabajan para convertir a la Puna en un polo de esa ciencia.

Viernes, 12 de septiembre de 2025 00:00
INICIATIVA | SUSQUES TENDRÁ UN CENTRO DE OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA.

El 19 del corriente a las 10, en Susques, se realizará la presentación oficial del Centro de Observación Astronómica (Coas), proyecto que busca fomentar la divulgación científica y turismo astronómico en la Puna jujeña.

La Comisión Municipal de Susques, junto a la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jujuy, buscan posicionar a esa localidad como un corredor astro turístico regional y del turismo científico.

El Coas, que combinará turismo y ciencia, es el resultado de un esfuerzo interinstitucional y será financiado inicialmente por el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cofecyt).

El proyecto busca ser un sitio para la ciencia, educación y turismo, y es liderado por la Comisión Municipal de Susques y desarrollado junto al equipo de investigación del experto Diego García Lambas, del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (Iate, Conicet - UNC).

También cuenta con el apoyo de la Empresa Minera Exar y la Comunidad Aborigen "Pórtico de los Andes", y el acompañamiento de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministerio de Cultura y Turismo y distintas áreas provinciales. Este esfuerzo entre instituciones nacionales, provinciales y locales, para convertir a la Puna en un polo astronómico de primer nivel.

 

