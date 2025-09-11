Violento robo en una panadería: golpearon a un trabajador y le robaron su celular

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 en el local ubicado sobre calle 18 de Noviembre.

Según relató la víctima, Gustavo Clemente, el delincuente esperó a que se retiraran los clientes para acercarse al mostrador y amenazarlo con “romper todo el local” si no entregaba dinero.

Al ver un celular Motorola G41 sobre el mostrador, el sujeto lo tomó rápidamente. Cuando Gustavo intentó recuperarlo, fue agredido con una piedra en la cabeza, lo que le provocó lesiones y le permitió al ladrón escapar con el dispositivo.

En diálogo con este medio, Clemente contó que el agresor es conocido en el barrio como “El Mono”, quien es conocido por reiterados robos en el barrio. “Lo que necesito es recuperar el celular, porque es mi herramienta de trabajo”, expresó.

La denuncia ya fue radicada en la Seccional 6°, desde donde se iniciaron las actuaciones correspondientes. La Policía trabaja en la identificación y captura del autor, que hasta el momento permanece prófugo.