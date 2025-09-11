Ingresó a robar y atacó con una piedra al empleado

Los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1, buscan intensamente a un violento sujeto que ingresó a una panadería con fines de robo y agredió en el rostro con una piedra al empleado.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el martes pasado, alrededor del mediodía en un tramo de la calle 18 de Noviembre del barrio Almirante Brown de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un hombre ingresó a una panadería y aguardó que los clientes sean despachados. En un momento determinado increpó al empleado manifestando que si no le daba dinero, le destrozaba el local a piedrazos.

El trabajador se negó al pedido y forcejearon hasta que el delincuente lo agredió en el rostro con la piedra, tomó su teléfono celular y se dio a la fuga.

Minutos más tarde, cuando ingresó otro cliente, este le comentó lo sucedido y logró comunicarse con el sistema de emergencia 911 y una comisión de efectivos de la Seccional 6º, se hizo presente en el lugar.

Una vez que los policía se interiorizaron sobre el robo, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad para avanzar con la investigación.

Por otra parte se supo que el agente fiscal dispuso que los efectivos de la Seccional 6º quedaran a cargo de las actuaciones complementarias.