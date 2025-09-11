°
11 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro
El Carmen
Maimara
Pleno centro capitalino
Fisicoculturismo
Enduro
atletismo
LIBERTADOR
Barrio Almirante Brown
PRIMERA NACIONAL
San Pedro

DÓLAR OFICIAL

$1435.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1395.00

3884873397
PUBLICIDAD
Libertador

Eugenia Quevedo deslumbró con un show multitudinario

La artista se presentó el domingo pasado en el Ramal jujeño.

Jueves, 11 de septiembre de 2025 00:00

La reconocida cantante cordobesa Eugenia Quevedo, una de las voces más destacadas del cuarteto actual, se presentó el pasado domingo en el Club Esportivo El Verde y en el Club El Despertador, brindando un espectáculo inolvidable para sus seguidores, junto a la Banda de Carlitos, con la que recorre el país con un marcado éxito.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La reconocida cantante cordobesa Eugenia Quevedo, una de las voces más destacadas del cuarteto actual, se presentó el pasado domingo en el Club Esportivo El Verde y en el Club El Despertador, brindando un espectáculo inolvidable para sus seguidores, junto a la Banda de Carlitos, con la que recorre el país con un marcado éxito.

Vale recordar que Quevedo fue la encargada de entonar las estrofas del Himno Nacional en el último partido por eliminatoria de Lionel Messi en Argentina el jueves pasado. Emocionó al país interpretando nuestra canción patria a capella. Desde temprano, una multitud se acercó a los clubes para acompañar a “La Muela” Quevedo. Durante más de dos horas, la cantante repasó sus grandes éxitos, coreados de principio a fin por una audiencia que no dejó de bailar, aplaudir y pedirle temas. La energía y la pasión del público jujeño hicieron de la velada una fiesta popular.

El show estuvo marcado por la cercanía de Quevedo con la gente, que respondió con carteles, cánticos y muestras de afecto. Finalizado el espectáculo, la artista se tomó fotografías con algunos de sus seguidores, cerrando así una noche cargada de emoción y cuarteto, en la que sonaron sus hits. La visita de Eugenia Quevedo a Libertador General San Martín quedará grabada como un acontecimiento musical que convocó a miles de personas y demostró, una vez más, el cariño que la artista despierta en cada escenario que pisa.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD