Bolivia clasificó al repechaje

Bolivia logró un triunfo por la mínima ante Brasil 1 a 0 en el cierre de las eliminatorias de Conmebol y obtuvo el pase al Repechaje por un par de lugares en el próximo mundial.

Miguel Terceros de penal en el cierre de la etapa inicial puso el 1 a 0 y después logró resistir lo que Brasil intentó para quedar en carrera y soñar con estar en el torneo ecuménico.

La "verde" pudo "hacer el milagro" con el poderoso Brasil y buscará volver a la máxima cita a la que no acude desde 1994 cuando se jugó en los Estados Unidos.

Por su parte la selección de Venezuela, dirigida por el argentino Batista, perdió por goleada ante Colombia 6 a 3 y quedó eliminada al igual que Perú y Chile.

El Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, marcará un cambio significativo en el formato de clasificación, con la expansión del torneo de 32 a 48 selecciones. Uno de los aspectos más esperados de este nuevo proceso es el repechaje intercontinental, que otorgará las últimas dos plazas disponibles para la Copa del Mundo. El repechaje intercontinental es un mini-torneo donde equipos de distintas confederaciones compiten por los últimos dos cupos. En esta fase, selecciones que no lograron clasificar directamente a través de sus torneos tendrán una última oportunidad.

Este repechaje será clave para selecciones de confederaciones con menos cupos directos, como Oceanía, África y Asia, así como para aquellos equipos sudamericanos y centroamericanos que queden en la zona de repesca.