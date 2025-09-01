Más de 600 actas se labraron durante el fin de semana

La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial brindó detalles de los operativos de control realizados entre el jueves 28 de agosto al lunes 1 de septiembre, en el mismo se labraron un total de 671 actas, de las cuales 557 fueron por circunstancias varias, 100 por alcoholemia y 14 de exceso de velocidad.

En cuanto a los siniestros viales, se registraron 42 con el saldo de una persona fallecida en el departamento Cochinoca, donde por causas que se investigan una camioneta perdió el control, volcando y dando varios tumbos, teniendo como consecuencia el fallecimiento de uno de los ocupantes, un hombre de 45 años.