Soeail: ratifican a Luciano Lezano en la conducción

El Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (Soeail) llevó adelante el pasado viernes una asamblea extraordinaria que reunió a más de 400 afiliados en la sede sindical, en la ciudad de Libertador General San Martín.

El Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma (Soeail) llevó adelante el pasado viernes una asamblea extraordinaria que reunió a más de 400 afiliados en la sede sindical, en la ciudad de Libertador General San Martín.

La convocatoria se realizó en medio de un contexto de tensiones internas y denuncias sobre intentos de avanzar con maniobras consideradas ilegítimas. Sin embargo, la jornada tuvo un desenlace contundente: los trabajadores ratificaron con amplia mayoría la continuidad de la actual conducción sindical encabezada por el secretario general, Luciano Lezano.

Durante la asamblea se presentó una única moción, sometida a votación de manera abierta y democrática, en la que se consultó a los afiliados si deseaban que Lezano siguiera al frente del sindicato. La respuesta fue categórica: el 90% de los trabajadores presentes levantaron la mano en apoyo a su continuidad.

De esta manera, y por decisión soberana de la asamblea, Lezano continuará en el cargo de secretario general junto a toda la comisión directiva, consolidando el respaldo de las bases en un momento clave para el futuro del gremio.

Desde la conducción sindical expresaron su agradecimiento a los afiliados y a sus familias por el acompañamiento. "Este apoyo masivo nos compromete aún más a seguir defendiendo los derechos, la dignidad y el futuro de la familia azucarera", señalaron en un comunicado oficial.

Con este resultado, el Soeail refuerza su posicionamiento como uno de los sindicatos de mayor peso en la provincia, en un contexto donde los trabajadores azucareros continúan reclamando por mejores condiciones laborales, salariales y sociales.