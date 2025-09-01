Un exitoso balance de la Semana del Árbol 2025

Con un balance exitoso concluyeron las actividades por la Semana del Árbol 2025, que fueron declaradas de interés municipal por el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, dejando en especial en los establecimientos educativos un importante mensaje sobre su cuidado y el arduo trabajo de forestación realizado en el nuevo boulevard de la avenida Intermedia en Alto Comedero.

La propuesta de la Fundación Aves, la Coordinación de Viveros, Programas Ambientales y Forestación de la Delegación Alto Comedero y la Escuela "Marina Vilte", con la colaboración de distintas instituciones públicas y privadas, permitió acercar conocimiento y también especies arbóreas a distintos sectores.

Es el caso del Taller de Restauración de Ecosistemas con Árboles Nativos que dictó la Coordinación de Cambio Climático de la comuna en el Centro Cultural Accame. Estudiantes secundarios, docentes, entidades vecinales y público interesado aprendieron sobre los beneficios de los bosques, con la demostración efectiva por ejemplo a través de los sensores de calidad de aire y temperatura en la capital que son mejores en el Parque Botánico. Y la necesidad de comprometerse con la recuperación de las áreas degradadas. La dependencia a cargo de la bióloga Cristina Remondegui explicó la labor que efectuaron en el ingreso a Reyes así como en los taludes y barrancas del arroyo Las Martas. Con el inicio de las lluvias tienen previsto plantar ejemplares cerca de la ruta 9 en el acceso sur. Asimismo difundieron la guía de árboles que se puede descargar de la página web de la comuna.

El Día del Árbol, 29 de agosto, se celebró con una jornada en el Multiespacio El Alto con conferencias de especialistas y stands educativos reflejando el trabajo estudiantil.

Flor provincial

Con solo mirarlos en la calle da gusto. Hoy, 1 de septiembre, se celebra el día de la flor provincial que es la flor del lapacho rosado.