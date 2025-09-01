Hoy sube el pasaje de media distancia

Dando respuesta al pedido de las empresas de transporte de media distancia, la Secretaría de Transporte dio luz verde, a partir de hoy, a una actualización del 5% en los pasajes.

De esta manera, los nuevos precios son: El Carmen $2.300, Perico $2.900, Monterrico $3.000, Volcán $3.700, La Mendieta $4.800, Aguas Calientes $5.500, San Pedro $5.600, Purmamarca $7.600, Tilcara $8.000, Libertador General San Martín $9.700, Humahuaca $11.900, Yuto $13.900, Palma Sola $15.300 y La Quiaca $26.400.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el director Rafael Ortuño explicó que este ajuste se basa en un estudio de costos que considera factores como el precio del combustible, repuestos, neumáticos y salarios. "En base a ese estudio y a un pedido de la Cámara de Transporte, se autorizó la suba", precisó el funcionario, señalando que los aumentos se han aplicado de forma paulatina en enero, abril, junio y ahora en septiembre.