¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
1 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Inta Yuto
Investigación de Fernando Zurueta
Centro de Arte Joven Andino
Agua Potable de Jujuy
Frente Jujuy Crece
Faro del Saber
homenaje
La opinión
Imprescindibles, ¿o no?
CASA DEL HORROR
Inta Yuto
Investigación de Fernando Zurueta
Centro de Arte Joven Andino
Agua Potable de Jujuy
Frente Jujuy Crece
Faro del Saber
homenaje
La opinión
Imprescindibles, ¿o no?
CASA DEL HORROR

DÓLAR OFICIAL

$1360.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
Inflación 2025

Hoy sube el pasaje de media distancia

Con el 5% promedio de actualización, ir a La Quiaca cuesta $26.400.

Lunes, 01 de septiembre de 2025 00:00

Dando respuesta al pedido de las empresas de transporte de media distancia, la Secretaría de Transporte dio luz verde, a partir de hoy, a una actualización del 5% en los pasajes.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Dando respuesta al pedido de las empresas de transporte de media distancia, la Secretaría de Transporte dio luz verde, a partir de hoy, a una actualización del 5% en los pasajes.

De esta manera, los nuevos precios son: El Carmen $2.300, Perico $2.900, Monterrico $3.000, Volcán $3.700, La Mendieta $4.800, Aguas Calientes $5.500, San Pedro $5.600, Purmamarca $7.600, Tilcara $8.000, Libertador General San Martín $9.700, Humahuaca $11.900, Yuto $13.900, Palma Sola $15.300 y La Quiaca $26.400.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el director Rafael Ortuño explicó que este ajuste se basa en un estudio de costos que considera factores como el precio del combustible, repuestos, neumáticos y salarios. "En base a ese estudio y a un pedido de la Cámara de Transporte, se autorizó la suba", precisó el funcionario, señalando que los aumentos se han aplicado de forma paulatina en enero, abril, junio y ahora en septiembre.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD