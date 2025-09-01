Gimnasia ganó el clásico y es único puntero otra vez

Ahora, ¿quién le quita la ilusión de ascenso al sufrido hincha de Gimnasia? Y cuando al finalizar el clásico ante Central Norte de Salta y el únisono de los cuatro costados del "23 de Agosto" se escuchó el grito de guerra "ni gallina, ni bostero, yo soy del lobo jujeño,... ohhh a Primera vamos a volver", a más de uno se le erizó la piel.

Había que ganar y los muchachos, después un flojo primer tiempo, pusieron el corazón en cada pelota para derrotar al "cuervo" . Camacho fue el autor del único gol de la tarde jujeña y el encargado de desatar la fiesta en las tribunas del estadio, que lucieron repletas, y vestidas de celeste y blanco en su mayoría.

De entrada, Gimnasia salió a buscar el trámite y arrinconó a su rival en su campo. Pero el problema fue que nunca tuvo claridad en los últimos metros, terminando cada avance con un pelotazo. Así, los defensores visitantes, González y Berra, se lucieron. Pero a medida que fueron pasando los minutos, los "cuervos" se las ingeniaron para llevar peligro vía contragolpe. Ledesma cabeceó apenas desviado entrando por atrás de todos, Ferreyra también se elevó más alto que todos y Milton Álvarez impidió gol, y por último, Berrondo probó desde fuera el área, encontrando bien ubicado al "Uno" local.

El "lobo" estaba sufriendo más de la cuenta, ya que en su afán de ir al frente, pasaba sobresaltos al no poder controlar las transiciones. Sin embargo, en la última jugada, Quintana le ganó en salto a González por única vez, habilitó a Molina, quien encaró y definió cruzado. Golazo. El asistente Emiliano Bustos levantó el banderín y el árbitro Bruno Amicone anuló por supuesto off side, que jamás existió. En fin.

En el complemento, el conjunto jujeño entendió que no alcanzaba con tener el dominio territorial. Había que poner un plus. De esta manera, comenzó a generar chances netas que convirtieron al golero Vazquez en figura hasta que el ingresado Casa -tras una "guapeada" de Fernández- llegó al límite del campo y mandó un centro atrás que Camacho cambió por festejo. Gimnasia recuperó la punta en solitario. Hoy juega el "lobo" mendocino, ahora su escolta a dos unidades, con la obligación de ganarle a Nueva Chicago en Buenos Aires para seguir arriba.

Amiconi y una tarde polémica

BRUNO AMICONE

El arbitraje de Bruno Amicone dejó mucho que desear. En realidad fue su asistente número dos, Emiliano Bustos, el principal responsable de un gran error que pudo haber incidido en el resultado final, al cobrar un off side inexistente de Quintana o Molina -nadie supo precisar a quién- cuando el “10” convirtió un golazo.

Pero en líneas generales Amiconi no mostró personalidad en un partido “picante”, debiendo amonestar a más jugadores de ambos equipos para tranquilizar a todos. Se sabe que los clásicos se juegan con un plus extra y los protagonistas también lo entendieron así, pero en varias acciones hubo piernas fuertes que se hicieron sentir. Amiconi, una vez que el partido llegó a su final, expulsó a Francisco Maidana y Cristian González por aparente agresión mutua, algo que se conocerá cuando eleve el informe al Tribunal de Disciplina. También le mostró tarjetas rojas a Walter Manduca y Ivan Szer, del cuerpo técnico “lobo”.