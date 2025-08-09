¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Informacion General

Dos automóviles protagonizaron en Avenida Savio

El incidente involucró a una camioneta Ford EcoSport y un automóvil Toyota.

Sabado, 09 de agosto de 2025 13:15

Un choque entre dos automóviles interrumpió el tránsito en la Avenida Savio frente al estadio 23 de Agosto, en la mañana de hoy. El incidente involucró a una camioneta Ford EcoSport y un automóvil Toyota.

Un choque entre dos automóviles interrumpió el tránsito en la Avenida Savio frente al estadio 23 de Agosto, en la mañana de hoy. El incidente involucró a una camioneta Ford EcoSport y un automóvil Toyota.

Según los primeros reportes de las autoridades, el siniestro ocurrió cuando la EcoSport, que circulaba detrás del Toyota, no logró frenar a tiempo e impactó al vehículo por la parte trasera. Testigos en el lugar indicaron que, al parecer, uno de los conductores realizó una maniobra brusca, lo que provocó la colisión.

Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad, aunque el tránsito en la zona se vio notablemente afectado por varios minutos mientras personal policial y de tránsito trabajaban en el lugar. Ambos vehículos sufrieron daños considerables en su estructura. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas mientras se normaliza la situación.

