Homenaje a Horacio Guzmán

El pueblo de Jujuy recordará hoy al exgobernador y líder del Movimiento Popular Jujeño, Horacio Guzmán, quien ocupó la primera magistratura provincial en tres oportunidades, al cumplirse 33 años de su fallecimiento.

El acto iniciará a las 19 en la calle que lleva su nombre al 300 en el barrio Mariano Moreno de esta ciudad. La ocasión será propicia para que Tomas Lipán, indiscutido representante del folclore jujeño, con su voz le rinda homenaje interpretando canciones clásicas de nuestro repertorio.

Se espera que la presencia de jujeños sea masiva teniendo en cuenta lo que representa Guzmán para la provincia.

Entre sus obras más destacadas se puede citar la construcción de viviendas, el puente internacional La Quiaca - Villazón, el Aeropuerto Internacional que lleva su nombre, además de hospitales, escuelas y otras obras.

Asimismo concretó una intensa actividad social y de asistencia a la Iglesia Católica, lo que le valió el reconocimiento de la Santa Sede al otorgarle el título Comendador de la Orden de San Gregorio Magno por nombramiento un Papa Juan XXIII.

En este contexto, su hija Cristina Guzmán dijo que Horacio Guzmán "representa los valores que deben tener los gobernantes y los políticos. Él decía que la política es una de las actividades mas excelsa de la persona humana".

"Fue un ejemplo de gobernante con grandes realizaciones, sus valores morales y espirituales son un ejemplo e inspiración de lo que debe ser un conductor", concluyó.