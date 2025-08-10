Ingresó a la casa de su madre y la atacó a golpes

Un joven fue detenido por los efectivos policiales de la Unidad Regional 6 de Perico, luego de atacar a golpes a su madre y amenazarla de muerte con un arma blanca.

Un joven fue detenido por los efectivos policiales de la Unidad Regional 6 de Perico, luego de atacar a golpes a su madre y amenazarla de muerte con un arma blanca.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho de violencia de género se registró días atrás en una vivienda del barrio Nueva Ciudad de la ciudad comercial.

En esas circunstancias, el joven que no reside en la casa de su progenitora, por una exclusión de hogar que el Juzgado de Violencia de Género había solicitado, se hizo presente para pedirle que le dejen cargar su teléfono celular.

La mujer accedió y en un momento determinado, le había pedido a su hijo que se retire de la vivienda porque ya quería descansar. Allí el joven explotó de ira y se abalanzó sobre su madre, propinándole golpes de puños en el rostro y en distintas partes del cuerpo, además de tomarla de los cabellos y empujarla al suelo.

La víctima salió corriendo a su habitación y antes de intentar encerrarse para evitar seguir siendo agredida, su hijo ingresó blandiendo un arma blanca y la amenzó de muerte.

Los gritos desesperados de pedido de ayuda, alertaron a los vecinos quienes se comunicaron con el sistema de emergencia 911 alertando sobre el hecho de violencia de género en progreso y una comisión de efectivos policiales se hizo presente en el lugar y ante la gravedad de la situación, ingresaron a la vivienda y sorprendieron in fraganti al joven agrediendo a su madre.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Por otra parte se supo que la mujer fue examinada por el personal del Same y pese a las heridas de consideración que presentaba, se negó a ser trasladada a la guardia del nosocomio local, manifestando que realizaría las curaciones correspondientes en una clínica privada.

Los efectivos de la Unidad Regional 6 están a cargo de las actuaciones complementarias.