8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Información general

“Compartiendo en Movimiento”, una nueva propuesta deportiva

El equipo de profesionales del espacio "Nuevo Rumbo" y el equipo de profesionales de Ciencias Económicas de Jujuy, serán quienes dirigen este nuevo proyecto.

Viernes, 08 de agosto de 2025 09:51

En diálogo con Laura Ubeid integrante de Nuevo Rumbo junto con un equipo de profesionales invitaron a los colegas de la especialidad y familiares, a participar del gran evento deportivo, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 9:00 hs en el predio de la Unju, ubicado en avenida Bolivia 1239.

En diálogo con Laura Ubeid integrante de Nuevo Rumbo junto con un equipo de profesionales invitaron a los colegas de la especialidad y familiares, a participar del gran evento deportivo, que se llevará a cabo este domingo a partir de las 9:00 hs en el predio de la Unju, ubicado en avenida Bolivia 1239.

En la jornada deportiva habrá fútbol femenino y masculino, también ajedrez, paddle y diferentes juegos recreativos.

“Esta, es una manera de compartir en familia”, sostuvo Ubeid y agregó “también habrá un agasajo por el día de la infancia”. “Lo esperamos, están invitados a esta gran jornada”, culminó Laura.

