9 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Palpalá

Amplio operativo en escuela tras hallazgo de una granada

Un alumno encontró el explosivo cerca de un arroyo, lo llevó al colegio sin saber lo que era y se lo contó a una profesora.

Viernes, 08 de agosto de 2025 23:30
Secuestro | efectivos y bomberos procedieron al levantamiento del explosivo.

SILVIA AZURDUY

SILVIA AZURDUY

Un importante despliegue policial y del personal de bomberos tuvo lugar ayer en una escuela de la ciudad de Palpalá, donde un alumno llevó una granada activa que encontró en la calle, sin percatarse de lo que era.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio ocurrió ayer a la mañana en la Escuela N°207 "Brigadier Martijena", en el barrio 23 de Agosto.

Fue en esas circunstancias que un alumno llevó un artefacto explosivo que encontró cerca de un arroyo, sin percatarse de lo que era.

La rápida respuesta de las autoridades escolares y policiales permitió evacuar a todo el personal y a los estudiantes, evitando lo que podría haber sido una tragedia.

El alarmante hallazgo se produjo a media mañana, cuando un estudiante le mostró a su compañero un objeto que había encontrado de camino a la escuela. Al no saber de qué se trataba, decidieron contárselo a su maestra.

Fue entonces cuando la directora, al ser informada de la situación, alertó de inmediato a la comisaría local y activó el protocolo de evacuación.

En cuestión de minutos, múltiples móviles policiales y una unidad de explosivos de Bomberos de la provincia llegaron al lugar. La zona fue acordonada para asegurar el perímetro, mientras los alumnos y el personal eran evacuados y trasladados a un área segura en las inmediaciones del colegio.

El equipo de explosivos se encargó de retirar el artefacto de forma segura, siguiendo todos los protocolos necesarios. Además, se implementaron medidas de contención para los estudiantes y se bloquearon los servicios de gas y electricidad en los alrededores, como medida de precaución.

Las autoridades de la Seccional 23° dieron intervención de la fiscalía, para que se inicie una investigación para determinar las circunstancias del hallazgo y el origen de la granada. Afortunadamente, no hubo heridos.

 

Temas de la nota

