La feligresía agradeció y pidió a su Patrono

En Palpalá, las festividades en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, se llevaron a cabo como estaba previsto, a pesar de las inclemencias del tiempo. A último momento se cambió el lugar de la Misa Central debido a la lluvia registrada durante la tarde, esta estaba programada para realizarse en el Monumento a San Cayetano sobre avenida Martijena, pero se trasladó a las instalaciones de la Escuela de Comercio de la ciudad.

En Palpalá, las festividades en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, se llevaron a cabo como estaba previsto, a pesar de las inclemencias del tiempo. A último momento se cambió el lugar de la Misa Central debido a la lluvia registrada durante la tarde, esta estaba programada para realizarse en el Monumento a San Cayetano sobre avenida Martijena, pero se trasladó a las instalaciones de la Escuela de Comercio de la ciudad.

La procesión atrajo gran convocatoria por las calles palpaleñas y la ceremonia central, presidida por el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández, con el acompañamiento del clero jujeño.

"A veces es difícil escuchar el mensaje de Dios, pero ahí está", dijo el padre Jorge Feliszek, a cargo de la homilía. "El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, como esta lluvia. Es un amor misericordioso y generoso. En esta fiesta de San Cayetano abundan los motivos para agradecerle al Señor, y si estamos pasando un momento de necesidad, nos encomendemos a él con fe", reflexionó.

LA EUCARISTÍA | SÍMBOLO DEL PAN Y CUERPO DE CRISTO.

Seguidamente, Feliszek recordó: "Somos peregrinos de la esperanza, nos une la fe para seguir adelante junto a la congregación del Verbo Divino, que este año celebramos 150 años de fundación", seguido pidió a los presentes, "miremos con esperanza el futuro y también miremos a nuestros antepasados, que antes también confiaron como discípulos de Cristo".

INVOCACIÓN | EL PÁRROCO BLAS MARAN HABLÓ DE VERDAD Y JUSTICIA.

"Hoy es un día de luz, las plantas crecen por gracia de la luz. El señor nos transforma. Seamos luz para los demás, compartamos lo que tenemos con lo que más no necesitan", rezó el padre.

DESFILE | ESCUADRA DE LA ESCUELA N° 119 “GENERAL SAVIO”.

Al finalizar la santa misa, tomó la palabra el párroco anfitrión, Blas Maran, quien agradeció en nombre de la Municipalidad de Palpalá y la parroquia "San Cayetano", la colaboración y predisposición de las autoridades de la Escuela Comercial que facilitó las instalaciones del establecimiento. Seguido mencionó a los creyentes por su asistencia, a los distintos equipos y pastorales que participaron de la organización de la novena y patronales, a los medios de comunicación por su difusión, a la Policía de la Provincia de Jujuy, el Same, agentes de Tránsito y la Dirección de Cultura de la Provincia, entre otras instituciones y personas que colaboraron activamente durante los intensos días de actividades.

PROTOCOLO | EL INTENDENTE RIVAROLA JUNTO A AUTORIDADES Y LEGISLADORES INVITADOS A LA CELEBRACIÓN PATRONAL

"Les agradecemos profundamente por su acompañamiento y dedicación en la organización de todas nuestras actividades. Desde la diócesis del Verbo Divino estamos unidos en nuestra gratitud hacia todos ustedes", expresó el padre Blas.