8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Barrio San Francisco de Alava

Recuperan vehículo robado

Viernes, 08 de agosto de 2025 01:04

Efectivos del Grupo Especial Motorizado (GEM) de la policía de Jujuy, recuperó un automóvil que había sido denunciado como robado. Se trata de un Renault Symbol de color gris, que fue encontrado en el barrio San Francisco de Alava, en la prolongación de las calles Pirquita y Coctaca. El hallazgo se produjo ayer alrededor de las 16 y ya fue entregado a su dueño.

