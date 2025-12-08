¿Por qué se arma el arbolito de Navidad el 8 de diciembre?

Cada diciembre, en miles de hogares argentinos llega el ritual más clásico de las fiestas: armar el arbolito el día 8. Aunque muchos lo hacen por costumbre, la fecha tiene un trasfondo religioso y cultural que explica por qué se transformó en parte de nuestra identidad navideña.

El motivo principal es que el 8 de diciembre coincide con la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, una festividad católica que se volvió referencia en varios países de tradición cristiana. Con el tiempo, la Iglesia promovió este día como inicio del período navideño, y el armado del árbol quedó asociado simbólicamente a esa fecha.

Qué representa el arbolito

Más allá de la fecha, el árbol de Navidad tiene una carga simbólica muy fuerte en distintas culturas:

Vida y renovación, por su origen en los pinos siempre verdes.

por su origen en los pinos siempre verdes. Luz , representada por las guirnaldas que iluminan el hogar.

, representada por las guirnaldas que iluminan el hogar. Esperanza , a través de su decoración colorida.

, a través de su decoración colorida. Unión familiar, porque su armado es una actividad compartida.

porque su armado es una actividad compartida. Espiritualidad, por la estrella que suele ubicarse en la punta.

En sus orígenes, esta tradición surge de antiguos pueblos nórdicos que decoraban árboles en invierno para celebrar el renacimiento del sol. Con el tiempo, el cristianismo incorporó esta práctica y la adaptó a sus propios significados.

Hoy, armar el arbolito el 8 de diciembre es una costumbre profundamente instalada en Argentina, un gesto que mezcla religión, historia y unión familiar, y que marca el inicio emocional de la temporada festiva.