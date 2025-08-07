Con 1,47 de alcohol en sangre atropelló a una joven mujer

Una mujer alcoholizada conducía un automóvil y atropelló a una joven que cruzaba la calle en la avenida San Martín de la ciudad de Perico. La herida debió ser trasladada al hospital "Arturo Zabala", mientras que la automovilista resultó positiva en el alcotest con 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre (g/l).

El siniestro vial fue advertido días pasados por la noche, cuando los agentes de la Seccional 21° recibieron el alerta acerca del hecho en la intersección de San Martín y Mariano Moreno, de la ciudad comercial.

Por esa razón de inmediato, cerca de las 23.30, se constituyó una comisión que constató lo ocurrido, porque se encontraba el progenitor de la herida.

Fue entonces que el hombre, al ser entrevistado por los efectivos, narró que en momentos que su hija estaba caminando por la calle Mariano Moreno intentó cruzar la avenida San Martín y fue impactada por un auto marca Volkswagen.

El mencionado vehículo se encontraba estacionado en la intersección, en donde se hallaba la mujer y única ocupante del mismo. Por eso, al arribar el personal de Seguridad Vial, se le practicó el control de alcoholemia que dio positivo para la ingesta de alcohol en 1,47 g/l.

Por su parte la lesionada fue asistida por el servicio Same para realizarle las primeras curaciones y luego fue trasladada al hospital "Arturo Zabala". Además, en el nosocomio los agentes de Seguridad Vial le realizaron la prueba de alcoholemia que resultó negativa.

También arribó al lugar Criminalística de la Unidad Regional 6 para realizar el correspondiente trabajo en el escenario del incidente vial.

Luego, los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se inicien las actuaciones sumarias de prevención y que se recepcionen tanto el informe de Criminalística como la denuncia de la herida.

Finalmente, en el caso de la conductora, desde el Departamento Contravencional, el asesor legal de turno dispuso que se labre la correspondiente acta contravencional por conducción peligrosa.