Un hombre detenido tras intentar robar pertenencias

El Cuerpo de Infantería UR2 de San Pedro de Jujuy frustró un intento de robo y arrestó a un hombre de 28 años por disturbios en el barrio Bernachi.

El Cuerpo de Infantería UR2 de San Pedro de Jujuy frustró un intento de robo y arrestó a un hombre de 28 años por disturbios en el barrio Bernachi.

El procedimiento inició tras el llamado de un vecino, que alertó sobre una persona que arrojaba piedras a vehículos y viviendas al no poder ingresar o sustraer elementos.

Efectivos policiales se dirigieron al lugar, a bordo de un móvil que recorría las cercanías, logrando localizarlo a las pocas cuadras de distancia, en la calle Claverie. Allí el hombre fue reconocido por un vecino del barrio como el autor de los disturbios y del intento de robo a una propiedad, por lo que fue inmediatamente reducido.