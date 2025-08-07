¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Pedro

Un hombre detenido tras intentar robar pertenencias

Fue reducuido por el Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2.

Jueves, 07 de agosto de 2025 04:53
APREHENSIÓN | MOMENTO EN QUE EL PROTAGONISTA ERA TRASLADADO.

El Cuerpo de Infantería UR2 de San Pedro de Jujuy frustró un intento de robo y arrestó a un hombre de 28 años por disturbios en el barrio Bernachi.

El procedimiento inició tras el llamado de un vecino, que alertó sobre una persona que arrojaba piedras a vehículos y viviendas al no poder ingresar o sustraer elementos.

Efectivos policiales se dirigieron al lugar, a bordo de un móvil que recorría las cercanías, logrando localizarlo a las pocas cuadras de distancia, en la calle Claverie. Allí el hombre fue reconocido por un vecino del barrio como el autor de los disturbios y del intento de robo a una propiedad, por lo que fue inmediatamente reducido.

 

