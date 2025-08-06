Inscríbete al "Taller de Esencias Aromáticas" en Huacalera

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, a través de la Coordinación de Economía Comunitaria, invita a toda la comunidad a participar del Taller de Esencias Aromáticas que se realizará mañana, jueves 7 de agosto de 2025 , en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Huacalera. La actividad, dirigida a emprendedores y público en general desde los 13 años, tendrá lugar de 15 a 19 horas y estará a cargo de la profesora Cristina Barrón.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, a través de la Coordinación de Economía Comunitaria, invita a toda la comunidad a participar del Taller de Esencias Aromáticas que se realizará mañana, jueves 7 de agosto de 2025, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Huacalera. La actividad, dirigida a emprendedores y público en general desde los 13 años, tendrá lugar de 15 a 19 horas y estará a cargo de la profesora Cristina Barrón.

A lo largo de cuatro módulos prácticos, los participantes aprenderán técnicas para extraer y aplicar esencias naturales. El taller iniciará con métodos de obtención de aromas, continuará con usos terapéuticos (aromaterapia y cremas medicinales), explorará aplicaciones hogareñas como velas y sales aromáticas, y finalizará con la producción de esencias para gastronomía.

Esta capacitación gratuita busca fortalecer microemprendimientos locales y promover el uso sustentable de recursos naturales. Las inscripciones están abiertas y deben realizarse vía WhatsApp al 3885866983. Una oportunidad única para desarrollar habilidades creativas en un ambiente comunitario.