¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
6 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Abra Pampa
Abra Pampa
Julieta Prandi
Diputados
Ledesma
EVENTO
Wanda Nara
Fiestas Patronales
Abra Pampa
Abra Pampa
Julieta Prandi
Diputados
Ledesma
EVENTO
Wanda Nara
Fiestas Patronales

DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2219.25

DÓLAR BLUE

$1320.00

3884873397
PUBLICIDAD
Capacitación

Inscríbete al "Taller de Esencias Aromáticas" en Huacalera

Aprende a crear productos naturales y potencia tus emprendimientos. Confirmá tu participación enviando un mensaje por WhatsApp al 3885866983.

Miércoles, 06 de agosto de 2025 20:35

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, a través de la Coordinación de Economía Comunitaria, invita a toda la comunidad a participar del Taller de Esencias Aromáticas que se realizará mañana, jueves 7 de agosto de 2025, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Huacalera. La actividad, dirigida a emprendedores y público en general desde los 13 años, tendrá lugar de 15 a 19 horas y estará a cargo de la profesora Cristina Barrón.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, a través de la Coordinación de Economía Comunitaria, invita a toda la comunidad a participar del Taller de Esencias Aromáticas que se realizará mañana, jueves 7 de agosto de 2025, en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Huacalera. La actividad, dirigida a emprendedores y público en general desde los 13 años, tendrá lugar de 15 a 19 horas y estará a cargo de la profesora Cristina Barrón.

A lo largo de cuatro módulos prácticos, los participantes aprenderán técnicas para extraer y aplicar esencias naturales. El taller iniciará con métodos de obtención de aromas, continuará con usos terapéuticos (aromaterapia y cremas medicinales), explorará aplicaciones hogareñas como velas y sales aromáticas, y finalizará con la producción de esencias para gastronomía.

Esta capacitación gratuita busca fortalecer microemprendimientos locales y promover el uso sustentable de recursos naturales. Las inscripciones están abiertas y deben realizarse vía WhatsApp al 3885866983. Una oportunidad única para desarrollar habilidades creativas en un ambiente comunitario.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD