°
6 de Agosto,  Jujuy, Argentina

Tendencias

"Orgullosamente manisera" Wanda Nara protagoniza una nueva publicidad

Tras la filtración del video íntimo de Mauro Icardi, Wanda Nara fue por todo y lanzó una campaña publicitaria de una marca de maní. 

Miércoles, 06 de agosto de 2025 20:31
Wanda Nara aprovechó el escándalo que se desató días atrás por la filtración del video íntimo de Mauro Icardi y realizó una publicidad que causó revuelo.

La empresaria grabó para una reconocida marca y dio que hablar. "Cuando algo me gusta, me la juego. Soy fan de Maní King desde siempre. Y ahora, oficialmente", escribió en Instagram.

"Me dijeron de sumarme a esta campaña y no tuve ni que pensarlo", expresa Wanda Nara en el video mientras come maní.

"Orgullosamente manisera", dice al final del clip sobre una placa naranja. De esta manera, la famosa capitalizó la polémica con su expareja y cosechó miles de comentarios en la red.

 

"No, listo. Declaren feriado nacional día Wanda, una estampita, un monumento, esto es a otro nivel", "El verdadero 'no hay peor venganza que la de una mujer'", "¿Estamos todos de pie, no? Mamá te amo", "Ni Pampita facturó tanto", "Wanda que todo lo hace negocio", "Nunca me harán odiarte", "A Wanda se le reza", fueron algunos de los mensajes de los internautas en el posteo.

 

