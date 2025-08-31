¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Centro de Arte Joven Andino
Teatro El Pasillo
Corrientes
Silvina
LIGA PROFESIONAL
Reina Máxima de Holanda
Barrio Mariano Moreno
Bruce Willis
El papa León XIV
Fórmula 1
Tendencia

Vanina Escudero habló sobre su reconciliación con Silvina: “Más allá de las diferencias, pudimos superarlo”

En la mesa de Mirtha, la bailarina confirmó que estuvo distanciada de su hermana, pero destacó que el amor por familia prevaleció.

Domingo, 31 de agosto de 2025 10:00

La diva de los almuerzos evitó los rodeos y fue directo al hueso al preguntarle a Vanina Escudero sobre el conflicto que mantuvo con su hermana, Silvina Escudero. “¿Vos estuviste peleada con tu hermana?”, arremetió la Chiqui.

"Sabés que yo sabía que me ibas a preguntar eso", respondió la bailarina. "Lamentablemente fue de conocimiento público. Las dos lo hemos admitido. Por más que estuvimos distanciadas, el amor de familia siempre estuvo", explicó Escudero.

“Sabés que yo sabía que me ibas a preguntar eso”, respondió la bailarina. “Lamentablemente fue de conocimiento público. Las dos lo hemos admitido. Por más que estuvimos distanciadas, el amor de familia siempre estuvo”, explicó Escudero.

Además, agregó: “Nunca quisimos contar lo que había sucedido. Eso quedó entre nosotras”, aseguró la protagonista de Hermanos en llamas. Sin embargo, contó que, gracias al cariño que se tienen, pudieron sanar el vínculo entre ellas. “Debe ser horrible estar peleada con una hermana, debe ser espantoso”, comentó Mirtha, con empatía.

Finalmente, Vanina cerró el tema con una reflexión sincera: “Hoy estamos bien, y eso es lo que vale. Más allá de tener diferencias, pudimos subsanarlas y superar la situación”, aseguró.

Últimas noticias

