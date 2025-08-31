¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Tilcara

Agredió y amenazó de muerte a su pareja y está prófugo

El inculpado llegó en estado de ebriedad a su domicilio.

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00
SECCIONAL 14º | DONDE SE TRAMITA LA DENUNCIA

Un hombre fue denunciado de haber agredido con golpes de puño y con un palo de escoba a su esposa, luego de llegar a su vivienda en estado de ebriedad.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del viernes pasado en una vivienda de la ciudad de Tilcara, cuando un hombre llegó a su vivienda en estado de ebriedad e inició una acalorada discusión con su esposa.

En un momento determinado, el violento sujeto la tomó del cuello, la amenazó de muerte y se fue a una de las habitaciones a dormir.

Horas más tarde, un familiar de la pareja se comunicó con la mujer, para consultarle sobre un viaje que tenían que realizar y en esas circunstancias el hombre despertó, se abalanzó sobre la víctima y continuó con las agresiones, esta vez con un palo de escoba, agrediéndola en distintas partes del cuerpo.

La mujer también denunció que fue agredido con golpes de puños en los lados de sus costillas, dejándola sin respiración y una vez que se logró recuperar, logró salir de la vivienda para pedir ayuda.

La denuncia fue relizada en la Seccional 14º de Tilcara y las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado.

Una vez que los efectivos se dirigieron a la vivienda del protagonista, este no se encontraba, solicitando una medida de aprehensión.

La víctima solicitó una medida de restricción perimetral y custodio policial, hasta que el inculpado sea detenido.

 

