30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Gobernación

Sadir fortalece vínculos con Córdoba

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se reunió con su par de Córdoba, Martín Llaryora, a los efectos de reafirmar el rol del interior como motor de crecimiento para todos los argentinos.

Sabado, 30 de agosto de 2025 20:31

Del encuentro celebrado en la provincia mediterránea, también participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto, los intendentes Daniel Passerini y Raúl Jorge y el ex gobernador Juan Schiaretti.

En este escenario, Sadir destacó los “lazos históricos, culturales y productivos que compartimos con Córdoba”, provincia que “siempre abre sus puertas a tantos jujeños”, acotó.

Asimismo, resaltó que “coincidimos en que el interior profundo es el verdadero motor de la Argentina” y enfatizó que “nuestras provincias productivas generan trabajo, desarrollo y futuro para nuestra gente”.

