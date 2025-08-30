Sadir fortalece vínculos con Córdoba

Del encuentro celebrado en la provincia mediterránea, también participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto, los intendentes Daniel Passerini y Raúl Jorge y el ex gobernador Juan Schiaretti.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Del encuentro celebrado en la provincia mediterránea, también participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto, los intendentes Daniel Passerini y Raúl Jorge y el ex gobernador Juan Schiaretti.

En este escenario, Sadir destacó los “lazos históricos, culturales y productivos que compartimos con Córdoba”, provincia que “siempre abre sus puertas a tantos jujeños”, acotó.

Asimismo, resaltó que “coincidimos en que el interior profundo es el verdadero motor de la Argentina” y enfatizó que “nuestras provincias productivas generan trabajo, desarrollo y futuro para nuestra gente”.