31 de Agosto, Jujuy, Argentina
Centro de Arte Joven Andino
Teatro El Pasillo
Corrientes
Silvina
LIGA PROFESIONAL
Reina Máxima de Holanda
Barrio Mariano Moreno
Bruce Willis
El papa León XIV
Fórmula 1
Deportes

Laura Carabajal perdió por descalificación en Las Heras

La jujeña cayó con la local Brisa Alfonzo en el último round.

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00

La mendocina Brisa Alfonzo se consagró la noche del viernes campeona argentina superpluma, al derrotar por descalificación en el 10º round a la jujeña Laura Carabajal.

La mendocina Brisa Alfonzo se consagró la noche del viernes campeona argentina superpluma, al derrotar por descalificación en el 10º round a la jujeña Laura Carabajal.

El estadio "Vicente Polimeni" de Las Heras mostró un marco imponente para lo que fue la velada "Cuna de Campeones" en su tercera edición. En el semifondo de la jornada televisada al país por la señal Fox Sports, Alfredo Coki Soto y el bonaerense Rodrigo Roldán brindaron una batalla con boxeo de alto nivel, donde se impuso el medranino, según consignó Diario Uno.

La pelea principal de la noche, con un estadio lleno y luciendo al estilo de las grandes galas internacionales, no defraudó, y tanto Brisa Alfonzo, pupila de Pablo Chacón, como la jujeña Laura Carabajal, demostraron su capacidad y sed de gloria para llevarse el título argentino vacante.

Lamentablemente el rincón de la jujeña empañó lo que era un durísimo duelo al subir al ring, insultar y arrojar agua al árbitro Javier Luján. Con ambas púgiles extenuadas, en el último asalto la "China" exprimió sus últimas fuerzas y salió a llevarse por delante a la visitante, buena combinación rematada con un gancho de derecha a la cabeza de Carabajal. Este golpe mandó a la lona a la jujeña y cuando el árbitro comenzó la cuenta, se produjo el desenlace del pleito.

El rincón de Laura Carabajal, encabezado por Marcos Miranda, comenzó a protestar argumentando que la caída había sido producto de un empujón. Luego el segundo del entrenador -Daniel Miranda- subió al ring y comenzó a insultar y arrojar agua al árbitro, que de inmediato decretó la descalificación de la jujeña.

El combate, en sus cauces normales fue muy disputado y parejo, pero predominó la mayor cantidad de recursos técnicos y potencia en los golpes de Alfonzo.

Sin embargo Carabajal trabajó bien la contra y supo aprovechar los quedos de la lasherina para mantenerse expectante.

Precisamente fue la merma física lo que le jugó en contra a Brisa Alfonzo a partir del cuarto asalto, Sin embargo, con ráfagas de combinaciones donde usó muchos golpes curvos, mantuvo una leve ventaja sobre su rival.

Tras la descalificación de Carabajal, Brisa Alfonzo fue coronada como campeona argentina de peso superpluma en medio de un cerrado aplauso de los espectadores presentes.

De esta forma se suma a los logros de la sanmartiniana Yésica Marcos (luego campeona mundial) y la godoycruceña Karen Alaniz.

 

