Goleada del combinado de la Liga del Ramal

El combinado de la Liga del Ramal sacó pecho en Tucumán. Le ganó por 3 a 0 a su par de la Liga Tucumana en encuentro de ida por la Copa País de selecciones que hace disputar el Consejo Federal en el estadio de Almirante Brown de Lules con el arbitraje de Guillermo Infante.

El combinado de la Liga del Ramal sacó pecho en Tucumán. Le ganó por 3 a 0 a su par de la Liga Tucumana en encuentro de ida por la Copa País de selecciones que hace disputar el Consejo Federal en el estadio de Almirante Brown de Lules con el arbitraje de Guillermo Infante.

El elenco de Morales Santos fue contundente, manejó la bocha desde el inicio, generando situaciones de goles desde el comienzo pero no logro en ese momento ser efectivo.

Por su parte, el equipo tucumano mostraba muchas dudas durante la primera etapa y no era una amenaza en el juego.

Para la segunda etapa, la Liga del Ramal, arrancó dormido y permitió que Tucumán creciera en confianza, hasta que volvió a acomodarse en el encuentro.

El primer festejo de la tarde llegó a los 13' desde los 12 pasos, donde Fanola se encargó de cambiar penal por gol.

A partir de allí, los jugadores Jujeños se mostraron más sólido y llegó el segundo gol a través de Lucas Miranda a los 25' tras una buena conducción en ataque y él decidió definir y logró anotar.

A los 40' Elías liquidó la historia marcando el tercer tanto, aprovechando los huecos en la defensa tucumana.

La Liga del Ramal, se trae una muy buena diferencia para definir la serie el próximo fin de semana en San Pedro.

Agradecimientos

Después de la victoria, Silvio Román reconoció que fue "tremendo partido jugó el seleccionado de nuestra liga, muy contento porque es un equipo humilde, muy buenos jugadores, con un cuerpo técnico que obviamente de esto sabe mucho y lo demuestra en cada partido".

El Presidente de la Liga del Ramal destacó que "nosotros simplemente acompañamos como dirigente, y la verdad que seguir al equipo, ver el sacrificio que hacen, como comparten entre ellos, ese grupo unido que se armó, es hermoso lo que uno vive, siempre digo que el fútbol permite vivir cosas hermosas que quedan en el recuerdo de las personas".

Román agradeció la importante colaboración de los sponsors "agradecer en primer lugar a las personas que confiaron en nosotros, el intendente de San pedro de Jujuy Julio Bravo, la verdad que siempre su apoyo es incondicional, a la gente que también se sumaron como Ricardo Farfán, intendente de La Mendieta, Ramón Carrizo de La Esperanza, Eduardo Orellana de Santa Clara, a los sponsors, Pisana Repuestos, LM, JH Refi Shop, Estación de Servicio Refinor, PS, Unithed".

Por último dijo que "el próximo sábado la revancha será en San Pedro y esperamos tener el apoyo de toda la gente", concluyó.