Central Córdoba ganó y trepó al segundo puesto

Central Córdoba de Santiago del Estero golpeó de entrada y se pudo llevar un buen triunfo por 2-0 ante Estudiantes de La Plata, en un partido correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Los goles para los dirigidos llegaron de la mano del arquero uruguayo Fernando Muslera (en contra) y del delantero Matías Perelló, a los cinco y diez minutos del primer tiempo respectivamente. El "ferroviario" abrió el marcador rápidamente y con mucha fortuna, ya que tras un centro del lateral José Florentín hubo un desvío que terminó descolocando a Muslera, quien terminó anotando en contra.

Solo cinco minutos después, los dirigidos por Omar de Felippe estiraron la ventaja cuando Perelló picó solo al vacío y definió de manera muy precisa para estampar el 2-0 definitivo.

Pese al empuje y a tener varias situaciones claras, Estudiantes no pudo ni siquiera llegar al descuento.

Este triunfo le permitió a Central Córdoba llegar a los 13 puntos y desplazar de la segunda posición de la Zona A a Estudiantes, que se mantuvo con 12. El líder es el sorprendente Barracas Central de Ruben Darío Insua, que alcanzó las 14 unidades.

En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Deportivo Riestra, mientras que el "pincha" recibirá a River.

Festejó la "lepra"

Independiente Rivadavia superó por 2 a 1 a Argentinos Juniors en Mendoza. El partido comenzó con mucha intensidad y rápidamente llegaron las emociones, ya que a los 5 minutos, el delantero Fabrizio Sartori abrió el marcador para la "lepra" tras aprovechar un rebote en el área chica.

Ante esto, Argentinos Juniors respondió de inmediato y a los 10 minutos el mediocampista Hernán López puso el empate con una definición precisa luego de un centro del mediocampista Matías Giménez.

Sin embargo, la ventaja para el local volvió a aparecer rápidamente, ya que el delantero Matías Fernández, en una contra, y tras asistencia del defensor Sheyko Studer, remató con firmeza para establecer el 2 a 1 definitivo a los 17 minutos.

En el complemento, la "lepra" se quedó con diez jugadores luego de la expulsión del defensor Leonard Costa después de sumar su segunda tarjeta amarilla en el encuentro. Aún así, el "bicho" no logró aprovechar la ventaja para igualar o dar vuelta el resultado.

Con esta victoria, Independiente Rivadavia suma ocho puntos.