30 de Agosto,  Jujuy, Argentina
influyente
Elecciones 2025
Barrio Santa Rosa
salud
julieta garcia
dai fernandez
Jujuy

Sadir garantizó servicios de salud a jujeños y jujeñas residentes en Córdoba

El Gobernador se reunió con el Sanatorio Allende para tratar el convenio que cubre a más de 9.000 jujeños.

Sabado, 30 de agosto de 2025 17:09

En el marco de una diversa agenda de perfil institucional prevista en Córdoba, el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, mantuvo una reunión con el gerente general del Sanatorio Allende, Marcos Lozada, y su equipo profesional, nosocomio con el cual Jujuy sostiene un convenio que garantiza cobertura a más de 9.000 jujeños, a través del ISJ.

En el marco de una diversa agenda de perfil institucional prevista en Córdoba, el gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, mantuvo una reunión con el gerente general del Sanatorio Allende, Marcos Lozada, y su equipo profesional, nosocomio con el cual Jujuy sostiene un convenio que garantiza cobertura a más de 9.000 jujeños, a través del ISJ.

“El 70% de ellos se atiende en esta red hospitalaria de alta complejidad, por eso reforzamos esta relación”, resaltó el mandatario y enfatizó que “hoy garantizamos a los jujeños y jujeñas que viven en Córdoba, atención en uno de los centros de salud más prestigiosos del país”.

Asimismo, destacó que “seguimos consolidando esta red de atención financiada totalmente con fondos provinciales” y subrayó que “trabajamos para que cada jujeño tenga acceso a la mejor atención médica, dentro y fuera de la provincia”.

Estuvieron presentes el Intendente de San Salvador de Jujuy Raúl Jorge y el director de Casa Jujuy en Córdoba Alberto de Cura.

