31 de Agosto,  Jujuy, Argentina
La Quiaca

Intentó robar amenazando con una botella de vidrio

Un hombre de 47 años fue detenido por los efectivos.

Domingo, 31 de agosto de 2025 00:00
UR5 | DONDE QUEDÓ ALOJADO EL PROTAGONISTA.

Un hombre de 47 años fue detenido, luego de ingresar a un local con una botella de vidrio con intenciones de robo.

Un hombre de 47 años fue detenido, luego de ingresar a un local con una botella de vidrio con intenciones de robo.

El hecho se registró la noche del viernes pasado en un local comercial de la calle Lamadrid de la ciudad fronteriza de La Quiaca.

En esas circunstancias, un matrimonio y su pequeño hijo se encontraban en el lugar y en un momento determinado ingresó el hombre blandiendo una botella de vidrio, exigiendo dinero.

El propietario del local se rehusó a entregar sus pertenencias y mientras el inculpado lo amenaza de muerte, la mujer alertó al sistema de emergencia 911.

De inmediato una comisión de efectivos dependientes de la Unidad Regional 5 se hizo presente en el lugar y procedió a la detención del inculpado, trasladándolo a la Seccional 17º.

 

