VII Congreso Provincial de vecinalistas en Puesto Viejo

El VII Congreso Provincial de entidades vecinales se realizará el 6 de septiembre en Puesto Viejo. Denominando "Uniendo voces, construyendo comunidad", esta interesante jornada se desarrollará desde las ocho de la mañana hasta las diecisiete horas en el Salón de Usos Múltiples (SUM) municipal del barrio Centro Mina en Puesto Viejo en el departamento El Carmen.

La propuesta de y para vecinalistas tiene el objetivo de consolidar un espacio de encuentro, participación y formación con representantes de entidades vecinales, promoviendo la organización barrial y la articulación institucional en el gobierno.

En la oportunidad, se efectuarán conferencias y talleres, incluido un almuerzo con espectáculo y entrega de reconocimientos a referentes de instituciones vecinales. Las temáticas de las conferencias tendrán como referencia la gestión general y herramientas para instituciones vecinales a cargo de la dirección de asociaciones y fundaciones de Jujuy, por ejemplo: "La prevención como solución a un problema de consumo de sustancias", "Los ambientes saludables en el barrio ¿son posibles?", "Seguridad vecinal: ¿Qué acciones se pueden realizar en conjunto para mejorar la seguridad de nuestro barrio?", "¿Quieres ser un emprendedor de la economía popular? íAprende cómo mejorar tu emprendimiento para mejorarlo!", "¿Qué pasaría si jóvenes líderes se involucran en el vecinalismo? íEl futuro empieza en tu comunidad!" y "El poder de las redes comunitarias; cómo unidos podemos transformar nuestro barrio".

Parte de los integrantes de la organización son Alicia Quispe, José Rasgido y Amanda López quien es presidente del Concejo Deliberante de Puesto Viejo. "Creemos que el vecinalismo es lo más importante de la sociedad y fortalecer los lazos con los demás centros vecinales, porque es una manera de estar conectados. Todas las asociaciones y centros de participación están invitados a participar de esta iniciativa para consolidar estos encuentros y que los vecinalistas se lleven herramientas y para todos los que tengan alguna duda, vamos a contar con los organismos competentes para evacuar todas las dudas", expresó Amanda López.

La premisa es crear una red a nivel provincial que lo siga haciendo desde el primer día y quienes se quieran sumar a este trabajo comunitario, sea posible a través de nuevas generaciones.

Este encuentro fue organizado por entidades vecinales que conjuntamente con el municipio, el Concejo Deliberante de Puesto Viejo y la Legislatura de la provincia de Jujuy, tiene como objetivo principal fortalecer la participación comunitaria y la articulación entre las sociedades civiles y los diferentes niveles de gobierno.

"Es en toda la provincia y sin costo, nacional e internacional que estamos abriendo como un espacio comunitario", reveló Alicia Quispe. Por su parte, José Rasgido detalló que se trata de una jornada con actividades gracias a una labor minuciosa que se viene desarrollando desde hace años.

Solicitan nivelado de esquina

Vecinos de las 95 Viviendas de Alto Comedero solicitaron a las autoridades pertinentes el nivelado y arreglo de las calles Vice Comodoro Marambio esquina Campero (ex El Cucho) debido a que durante varias semanas, trabajadores y un tractor se encontraban con labores en un acueducto del lugar. Al remover la tierra, la esquina quedó con el terreno desnivelado por lo que los residentes del sector barrial hicieron el pedido para que se resuelva la situación y que no quede esta área como una superficie irregular, lo que dificulta el paso vehicular. Expresaron que sólo se ve un alisado en algunos tramos, pero en la esquina “es notable la desprolijidad a simple vista”.