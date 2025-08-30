Vecinos detuvieron a un sujeto que sustrajo en una mudanza

Vecinos del barrio Gorriti de la ciudad capital detuvieron a un sospechoso que le había robado una impresora a una familia que realizaba una mudanza, en momentos que cargaba las pertenencias en un vehículo. Luego de ser reducido, agentes policiales que se encontraban en las cercanías fueron alertados y aprehendieron al sujeto para luego trasladarlo a la Seccional 2°, con jurisdicción en la zona.

El curioso hecho sucedió días pasados por la tarde, cuando en una casa ubicada en las cercanías de la exterminal de ómnibus de la ciudad capital, un grupo de personas se encontraba sacando las pertenencias por el motivo de una mudanza.

En esas circunstancias, mientras la familia extraía de una casa los elementos para luego cargarlos en una camioneta marca Toyota Hilux, pasó un sujeto que observó la situación.

Fue entonces, que el sospechoso aprovechó una distracción de quienes realizaban la mudanza, para acercarse al rodado, agarrar una impresora que estaba en su respectiva caja y comenzar a escapar corriendo.

En su huida el inculpado se cruzó con la damnificada, a quien empujó para poder continuar por la calle Leandro N. Alem. Sin embargo, vecinos de la cuadra que fueron testigos de la sustracción, agarraron al fugitivo y lo redujeron en la vereda.

Tras esto, uno de los testigos se acercó hasta donde se encontraba un agente policial de guardia, en las inmediaciones de la exterminal de ómnibus, para alertarlo de la situación.

Por esa razón, de inmediato el efectivo llegó hasta el escenario del hecho a pocos metros de la calle Dorrego, y aprehendió al sujeto.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Seccional 2° y la víctima fue invitada a realizar la denuncia en la dependencia. Por otro lado, la impresora fue recuperada por su propietaria.