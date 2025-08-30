Hallaron cuerpo en canal de riego e investiga la justicia

La Justicia investiga el hallazgo de un cuerpo en un canal de riego en el Valle de los Pericos. El descubrimiento generó preocupación en la comunidad, debido a que se trata del segundo en el lapso de seis días.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró ayer alrededor de las 14.30 cuando un llamado alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo flotando en un canal que cruza por la entrada del barrio 25 de Mayo de la ciudad de Perico.

Por tal motivo diversas unidades policiales se constituyeron en el sector y desplegaron un rastrillaje que culminó a las 15.30 con el hallazgo del cuerpo, en el cauce a la altura del cruce de la ruta nacional N°34 y el ingreso a Los Lapachos.

Tomó participación personal de Bomberos que procedió a la extracción de la víctima y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor.

Posteriormente, un médico de la Policía realizó un examen cadavérico, cuyo resultado no trascendió hasta el cierre de este matutino.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, el cuerpo fue trasladado a la morgue del poder judicial de Alto Comedero donde tendrá lugar la correspondiente autopsia para determinar las causales del deceso y establecer la identidad.

El lamentable episodio generó preocupación en la comunidad periqueña, ya que se trata del segundo hallazgo de un cuerpo en un cauce de agua en el lapso de seis días.

Hay que recordar que la Justicia investiga un hecho similar, ocurrido el pasado sábado 23 alrededor de las 18.40 en una acequia que deriva de un canal de riego, en inmediaciones de la ruta provincial N°46 a la altura de la finca Vedia.

En esas circunstancias, efectivos constataron la presencia del cuerpo de un hombre, lo retiraron del sector y trasladaron a la morgue del poder judicial de Alto Comedero.

Una fuente indicó a este matutino que el pasado miércoles se realizó la autopsia y que un estudio preliminar arrojó que no se habría tratado de una muerte violenta. Aunque aún no fue identificada, por lo que realizaron muestras de las huellas dactilares.