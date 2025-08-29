¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
29 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Día del Abogado
Día del Abogado
Día del Abogado
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Violencia política
Muestra “Tinkunaku"
Centro de Arte Joven Andino
El tiempo en Jujuy
Día del Abogado
Día del Abogado
Día del Abogado
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Turismo en Jujuy
Violencia política
Muestra “Tinkunaku"
Centro de Arte Joven Andino
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1345.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2219.25

DÓLAR BLUE

$1350.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Detuvieron a “motochorros” tras protagonizar persecución

Robaron a una adolescente que conducía y derrapó.

Viernes, 29 de agosto de 2025 00:00
INCULPADOS | QUEDARON ALOJADOS EN LA SECCIONAL 51°.

Dos "motochorros" fueron detenidos en la ciudad de Palpalá, luego de sustraer un teléfono celular a una adolescente mientras conducía una motociclista y provocar que derrape.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Dos "motochorros" fueron detenidos en la ciudad de Palpalá, luego de sustraer un teléfono celular a una adolescente mientras conducía una motociclista y provocar que derrape.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles alrededor de las 12.40 sobre un tramo de la calle Mina Tincalayu del barrio Santa Bárbara, indicaron fuentes consultadas por este matutino.

Fue en esas circunstancias que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a una adolescente de 16 años que conducía un rodado similar, le sustrajeron un teléfono celular y escaparon. Producto del ilícito, la víctima perdió el control y derrapó.

Efectivos policiales del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Unidad Regional 8 fueron alertados por testigos, realizaron recorridos por el sector y lograron divisar a los inculpados, quienes emprendieron la fuga.

La persecución concluyó en la colectora de la ruta nacional N°66, en inmediaciones de la calle Las Piedras, donde los malvivientes fueron interceptados. Durante la requisa, los efectivos incautaron dos teléfonos celulares.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que los malvivientes queden alojados en la Seccional 51° y que la motocicleta quede secuestrada.

El progenitor de la víctima radicó la correspondiente denuncia.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD