Detuvieron a “motochorros” tras protagonizar persecución

Dos "motochorros" fueron detenidos en la ciudad de Palpalá, luego de sustraer un teléfono celular a una adolescente mientras conducía una motociclista y provocar que derrape.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Dos "motochorros" fueron detenidos en la ciudad de Palpalá, luego de sustraer un teléfono celular a una adolescente mientras conducía una motociclista y provocar que derrape.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles alrededor de las 12.40 sobre un tramo de la calle Mina Tincalayu del barrio Santa Bárbara, indicaron fuentes consultadas por este matutino.

Fue en esas circunstancias que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a una adolescente de 16 años que conducía un rodado similar, le sustrajeron un teléfono celular y escaparon. Producto del ilícito, la víctima perdió el control y derrapó.

Efectivos policiales del Grupo de Operaciones Motorizadas de la Unidad Regional 8 fueron alertados por testigos, realizaron recorridos por el sector y lograron divisar a los inculpados, quienes emprendieron la fuga.

La persecución concluyó en la colectora de la ruta nacional N°66, en inmediaciones de la calle Las Piedras, donde los malvivientes fueron interceptados. Durante la requisa, los efectivos incautaron dos teléfonos celulares.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que los malvivientes queden alojados en la Seccional 51° y que la motocicleta quede secuestrada.

El progenitor de la víctima radicó la correspondiente denuncia.