Atletas jujeños viajan a Mendoza al nacional de atletismo para personas con síndrome de down

Esta mañana, desde la plaza central de la ciudad de San Pedro de Jujuy partió la delegación de atletas del centro de deporte adaptado que participará del Torneo Nacional de Atletismo para personas con síndrome de Down que tendrá lugar los días 30 y 31 de agosto en la provincia de Mendoza.

El equipo de atletismo está conformado por 16 deportistas de diferentes puntos de la provincia de Jujuy, como ser Ledesma, San Salvador, La Quiaca, Palapala, Perico y Fraile Pintado. Junto con ellos viajan los profesores del Centro de Deporte adaptado, asistentes, personal de salud y padres quienes conforman el equipo técnico y de apoyo de los atletas jujeños.

Cabe destacar que entre los integrantes de la delegación están Mia Cernu y Carlos Isasmendi, son dos deportistas que forman parte del seleccionado argentino de atletismo para personas con discapacidad. Con lo cual, hay grandes expectativas de obtener buenos resultados.

Tras despedir a los deportistas, el Intendente Julio Bravo manifestó que se hizo un trabajo en conjunto muy importante para poder concretar este viaje y conseguir los fondos para cubrir los gastos de transporte, entre otros. Un esfuerzo mancomunado donde participaron la Municipalidad de San Pedro, la secretaria de deportes de la provincia y los padres de los atletas junto con el centro de deporte adaptado.

Mas allá de eso, indico la idea es que pasen momentos hermosos y disfruten de esta nueva experiencia. Además agradeció a los padres de los deportistas que destacan el trabajo de la Municipalidad en materia de inclusión e integración de las personas con discapacidad. Uno de los grandes orgullos, sobre este tema, dijo Bravo es nuestro Centro de Deporte adaptado, que ha trascendido las fronteras de San Pedro y hoy es reconocido en toda la provincia de Jujuy.

"Hemos logrado que las personas con discapacidad sean felices practicando deporte" afirmó el mandatario sampedreño, muy emocionado y orgulloso de esta política de gobierno que viene implementando desde el inicio de su gestión.

Gracias a esto se ha logrado que los chicos se integren de la mejor manera en la sociedad, que formen nuevos lazos de amistad, siempre acompañados de sus familias. Este es el camino que debemos seguir, dijo Bravo. "Somos la otra cara de la moneda y nos diferenciamos de lo que hace el gobierno nacional con las personas con discapacidad" finalizo.