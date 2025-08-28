La directora nacional de "Protege tu corazón" visita Jujuy

Mañana visitará Jujuy la directora nacional del programa "Protege tu corazón", Marcela Zimmerman, para dar a conocer detalles del dictado de talleres a niños, adolescentes y padres de los niveles primario y secundario. El tenor del programa es la educación del carácter y afectividad.

El objetivo de esta presencia es encontrarse con directivos, docentes y personas o instituciones interesadas en aportar a este programa para que se pueda llegar con los talleres a escuelas públicas y rurales, para brindar información sobre objetivos, nuevos contenidos y planificaciones de "Protege tu corazón", que en Argentina está presente en siete provincias.

En Jujuy, la coordinadora es Nanci Galián, que cuenta con un equipo de diez coordinadoras para llevar adelante la demanda de las instituciones. Todas ellas estarán presentes en este especial encuentro que tendrá lugar en horas de la mañana del viernes.

"Protege tu corazón" es una asociación civil que ofrece un programa internacional de educación del carácter y la afectividad. Nació en Colombia hace 31 años y desde entonces no ha dejado de expandirse en el mundo.

Está dirigido a niños y jóvenes de escuelas públicas o privadas, de cualquier credo o religión, así como a padres y docentes, puesto que se basa en la formación integral que requiere acompañar a quienes más influyen en los jóvenes.

En Argentina el programa está presente desde el año 2001 y actuó en más de 300 instituciones educativas y sociales: escuelas, universidades, clubes, parroquias, ong y empresas. Actualmente, trabaja en 7 provincias, incluida Jujuy, a donde "Protege tu corazón" llegó hace 10 años.

La misión es contribuir a desarrollar en niños y adolescentes un carácter fuerte que les permita alcanzar su máximo potencial y acompañar a las instituciones en el desarrollo de hábitos y virtudes que fortalezcan el carácter de estos grupos etarios como camino hacia una vida libre y responsable.