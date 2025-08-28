¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil

Mañana se elige la reina del Fasta José María Paz

Jueves, 28 de agosto de 2025 11:44

LIBERTADOR (Corresponsal). En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, este viernes a las 21 horas se llevará a cabo en el local For Ever la elección de reina del colegio Fasta José María Paz.

LIBERTADOR (Corresponsal). En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, este viernes a las 21 horas se llevará a cabo en el local For Ever la elección de reina del colegio Fasta José María Paz.

Será la última elección estudiantil de la ciudad, antes de que todas las reinas de los establecimientos de Libertador participen de la instancia departamental en Yuto, de donde saldrá la representante para la elección provincial.

Las diez candidatas del Fasta serán Guadalupe Reartes, Bianca Sosa, Giuliana Caorlin, Arantxa Domínguez, Luana Salas, Macarena Mendoza, Guadalupe Pilinco, Paula Covaci, Bianca Chacón, Victoria Puertas.

La velada contará también con la elección del Chico 10, en la que competirán once participantes. Además, la noche será animada por el grupo musical Muévete y la presentación del grupo de baile The New Revolution, en el marco de los festejos preparados por la Promoción 2025 que informó que la entrada general tendrá un valor de $5000.

