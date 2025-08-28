Violento choque entre un taxi y otro vehículo

Un incidente entre dos autos alteró la mañana en el barrio Alberdi de la capital jujeña, cuando alrededor de las 8 colisionaron un Fiat Uno y un Volkswagen Voyage en la esquina de la avenida Sucre y la calle Alberro, a pocos metros de la capilla Nuestra Señora de Fátima. Ninguno de los ocupantes de los vehículos tuvo que ser asistido por el Same, mientras que el conductor del Fiat dio positivo en el control de alcoholemia.

Un incidente entre dos autos alteró la mañana en el barrio Alberdi de la capital jujeña, cuando alrededor de las 8 colisionaron un Fiat Uno y un Volkswagen Voyage en la esquina de la avenida Sucre y la calle Alberro, a pocos metros de la capilla Nuestra Señora de Fátima. Ninguno de los ocupantes de los vehículos tuvo que ser asistido por el Same, mientras que el conductor del Fiat dio positivo en el control de alcoholemia.

Eran las primeras horas de la mañana de este jueves, cuando en la Subcomisaría de San Francisco de Álava recibieron el alerta acerca de un siniestro en el mencionado sector barrial capitalino.

Por esa razón, minutos después de las 8 los agentes se constituyeron en el escenario del hecho. Allí, se encontraba el Fiat subido al boulevard de la avenida Sucre, a metros de donde cambia a Vespucio, mientras que a un lado estaba el taxi amarillo, ambos con daños materiales de consideración.

De acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el lugar del hecho, la mecánica del siniestro habría ocurrido cuando el Fiat circulaba por Alberro en sentido norte-sur y al llegar a la esquina con Sucre, por causas que son motivo de investigación, fue embestido por el taxi amarillo que se desplazaba con rumbo al centro de la ciudad.

A raíz de lo sucedido arribaron el personal policial y el Same, aunque no fue necesaria la asistencia a ninguno de los tres ocupantes del Fiat ni al taxista que circulaba sin pasajeros.

Por otro lado, minutos más tarde se constituyó Seguridad Vial, que se encargó de realizar el control de alcoholemia a los conductores. Mientras que el trabajador del volante resultó ser negativo, el otro automovilista dio positivo. Por esa razón fue trasladado a la Subcomisaría en calidad de demorado.

Con respecto a los daños materiales, el Fiat resultó con abolladuras en el sector izquierdo a la altura de la puerta del conductor. Por su parte, el taxi se llevó la peor parte porque la destrucción de la trompa fue total.

Al tratarse de una zona muy transitada el personal policial cortó el tránsito de la avenida Sucre en la esquina Villafañe, mientras Criminalística realizó el peritaje de rigor para conocer las causales del incidente vial.