28 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Fondo Nacional de las Artes

Tributo nacional a Héctor Alemán en Caba

Jueves, 28 de agosto de 2025 00:00
HÉCTOR ALEMÁN

El Fondo Nacional de las Artes rendirá tributo a artistas visuales recientemente fallecidos, mañana a las 18, en el Centro Costa Salguero, en Caba. Consistirá en una ceremonia organizada conjuntamente con la Fundación ArteBA, donde entre los reconocidos figura el jujeño Héctor Alemán, quien dejó de existir el 6 de este mes, Y Remo Bianchedi que vivió un tiempo en nuestra provincia. Se proyectará un video y el presidente, Tulio Andreussi Guzmán, mantendrá un diálogo abierto. Otros homenajeados: Luis "Yuyo" Noé, Alfredo Prior y Fermín Eguía.

 

