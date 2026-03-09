13°
9 de Marzo,  Jujuy, Argentina
El Cramen
habitacional
Lula Da Silva
Plaza Domingo T. Pérez.
Capillas Musicales
Guerra en Medio Oriente
8M
Banco Macro
Catamarca
Secretaría de cultura de Jujuy
Secretaría de Cultura de Jujuy

Muestras en “Culturarte”, Caja y Macedonio

Hay una variedad de exposiciones que se proponen en este mes de marzo, en distintos espacios culturales.

Lunes, 09 de marzo de 2026 22:20
MUESTRAS DE LILIANA BERRUEZO | ESTÁ HABILITADA EN CULTURARTE.

La Secretaría de Cultura de Jujuy anuncia la apertura de nuevas muestras temporales que podrán visitarse durante el mes de marzo en distintos centros culturales de la provincia. Las propuestas reúnen a artistas locales con miradas singulares y convocan al público a vivir experiencias estéticas diversas.

En el Mes de la Mujer, los centros culturales de Jujuy ofrecen diferentes propuestas artísticas. En “Culturarte”, se inauguró la muestra “Mujeres que dicen” de la artista Liliana Berruezo, que permanecerá abierta hasta el 30 de este mes.

La exposición nace de una visión actual que es “la mujer como universo”, explica la artista. A través de esculturas y pinturas, Berruezo aborda la fuerza, la libertad y la pasión desde cuerpos que se expresan como territorios de historia, memoria y decisión propia. Por su parte, en el espacio Caja se presentará “Tabula de bolsillo: la inmensidad del gesto” de Mario Lisandro Alejo, con inauguración prevista para mañana a las 19.30 y permanencia hasta el 13 de abril próximo.

La propuesta plantea un cruce entre la escala monumental y la intimidad cotidiana, donde el color construye un territorio vibrante cargado de temperatura emocional.

En tanto, la Museo “Casa Macedonio Graz” abrirá el próximo jueves a las 19.30 la muestra “Experiencia sensorial botánica” de Vilma Quiroga, que podrá visitarse hasta el 6 de abril de 2026. A través de instalaciones botánicas, cestería escultórica, dibujo y pintura, la artista propone un universo donde arte y naturaleza se entrelazan e invitan a detenerse, respirar y percibir.

Temas de la nota

